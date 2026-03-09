Karate klub “1.Mart” Srebrenik donio nove medalje u svoj grad

Na 28. Internacionalnom karate kupu “TK open 2026” održanom 07.03.2026. godine u Tuzli, učestovalao je 584 takmičara sa 677 kategorija iz 64 karate kluba iz 6 zemalja (Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija i BiH). Karate klub ”1. Mart” Srebrenik učestovao je sa 10 takmičara i osvojio 8 medalja i to – 3 zlatne, 4 srebrene i 1 bronzanu medalju.

Zlatne medalje osvojili su:

Duranović Hana- BORBE – Juniorke -59kg

KATE – Ekipno djevojčice 12/13 g. u sastavu Bešić Nadja, Ibrić Halima, Husanović Edin

Volić Lamija- KATE – Djevojčice – Oranž pojas (11+ g)

Srebrene medalje:

Ibrić Arif- KATE – Dječaci 11 g.

Mujkić Adin- KATE – Juniori

Delić Lana- BORBE – Juniorke -59kg

Husanović Edina- KATE – Djevojčice – Oranž pojas (11+ g)

Bronzanu medalju osvojila je Bešić Nadja- KATE – Djevojčice 13 g.