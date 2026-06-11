Nestabilno vrijeme s kišom i grmljavinom

Jutros je u većem dijelu zemnlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je na jugu i istoku Hercegovine.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica 9; Gradačac, Ivan Sedlo i Sokolac 13; Banja Luka, Prijedor i Sanski Most 14; Bijeljina, Drvar i Tuzla 15; Livno i Sarajevo 18; Mostar i Trebinje 22°C.

Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom. pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C, na jugu do 28°C.

U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.