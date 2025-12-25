Katolici danas obilježavaju Božić, najradosniji kršćanski praznik

Katolici širom svijeta danas obilježavaju Božić, najradosniji kršćanski praznik kojim se slavi rođenje Isusa Krista.

Božić, prema gregorijanskom kalendaru, proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena.

Jedan od tri najveća praznika

Zajedno s Uskrsom i Duhovima, Božić je jedan od tri najveća kršćanska praznika. Centralni čin proslave Božića je misa ponoćka, a taj se porodični praznik uglavnom slavi u krugu porodice i najbližih.

Na Badnje veče i Božić katolički vjernici poklanjaju se jaslama Bogomladenca koja se tradicionalno improvizuju u svim hramovima.

Ovaj običaj je sjećanje na poklonjenje tri mudraca sa Istoka koji su stigli u Betlehem prateći najsjajniju zvijezdu koja se zaustavila tačno iznad pećine rođenja.

Običaj da se u crkve postave jasle, sa figurama koje dočaravaju siromašne uslove staje u kojoj je Krist rođen, potiče iz 13. vijeka. Takve jasle u svojim domovima danas imaju i vjernici. Prve jaslice napravio je Sveti Franjo Asiški 1223. godine.

Isusov rođendan

U kućama vjernika Rimokatoličke crkve, vijenac-advent je ispleten od slame i borovih grančica, ukrašen purpurnim vrpcama i ima četiri crvene svijeće, zbog četiri nedjelje posta, koje se pale jedna po jedna, svake nedjelje uoči Božića.

Prema evanđeljskom predanju, Isus Krist je rođen 25. decembra u Betlehemu pa se, uz razlike u kalendarima, taj datum kao početak nove ere i nove istorije čovječanstva poštuje u cijelom kršćanskom svijetu.