Odobreno još 10 miliona KM za tunel koji će spojiti Sarajevo i Goražde

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH odobrilo je dodatna sredstva za nastavak izgradnje tunela Hranjen, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini.

Kako se navodi u odluci, ugovor za dodatne radove na izgradnji tunela Hranjen – izradu sekundarne obloge dodijeljen je kompaniji Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 8,54 miliona KM bez PDV-a, odnosno 9,99 miliona KM sa PDV-om.

Prema ranijim najavama vlasti Bosansko-podrinjskog kantona, završetak tunela planiran je do marta 2027. godine, ukoliko ne dođe do novih zastoja.

Završetkom ovog projekta, udaljenost između Sarajeva i Goražda bit će smanjena sa 95,6 na 56 kilometara, dok će se vrijeme putovanja skratiti s oko sat i po na približno 45 minuta.

Tunel Hranjen se već godinama smatra jednim od najzahtjevnijih, ali i najvažnijih infrastrukturnih projekata u BiH – zbog tehničke složenosti, višestrukih kašnjenja i značaja koji ima za ekonomski i saobraćajni razvoj istočnog dijela Federacije BiH.

