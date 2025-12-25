Državljanin BiH vozio u suprotnom smjeru na autoputu i izazvao udes u Austriji

Državljanin Bosne i Hercegovine izazvao je tešku saobraćajnu nesreću u srijedu, 24. decembra, na autoputu u Austriji.

On je vozio autoputem A2 Jug prekrivenim snijegom oko 16:30 sati i napravio je polukružno okretanje. Vozeći u pogrešnom smjeru, vratio se prema raskrsnici A10-A11 u drugoj traci, piše Kronen Zeitung.

U isto vrijeme, 65-godišnja žena iz okruga Klagenfurt-Land vozila je ispravno u smjeru Klagenfurta. Nažalost, zbog slabe vidljivosti i loših vremenskih uslova nije uspjela izbjeći frontalni sudar.

Sva četiri putnika u vozilu u suprotnom smjeru i dvije osobe u automobilu koji je dolazio iz ispravnog smjera povrijeđene su u nesreći. Hitne službe su ih prevezle u Regionalnu bolnicu Villach.

Oštećena vozila su izvukle i uklonile vučne službe. Autoput A2 bio je potpuno zatvoren na jedan sat dok se nesreća istraživala i provodile operacije izvlačenja, te je saobraćaj bio sveden na jednu traku do 18:20 sati.

Na mjestu događaja bilo je nekoliko patrolnih vozila autoputne policije Villach, dobrovoljnih vatrogasnih društava Gödersdorfa, Drobollacha i Wernberga, hitna pomoć sa sedam vozila i ukupno 23 bolničara, te ljekar hitne pomoći.