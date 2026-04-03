Katolici obilježavaju Veliki petak – spomendan Isusove muke i smrti

Veliki petak je kršćanski spomendan Isusove muke i smrti, a slavi se u petak prije Uskrsa.

Na ovaj se dan kršćani diljem svijeta sjećaju Isusove teške i nasilne osude, muke i na koncu same smrti. Ovo je jedini dan kada se zabranjuje slaviti sveta misna otajstva. Ne zvone crkvena zvona, oltar je bez križa, oltarnika, svijeća ili cvijeća kako bi se što bolje istaknula Isusova muka i smrt.



Naime, sveta je misa nekrvna žrtva Isusa Krista, a na taj je dan sam Isus Krist bio žrtvovan na žrtveniku križa i prinio Ocu sama sebe kao otkupninu za mnoge, tj. krvnu žrtvu.



U popodnevnim satima, obično u 15 sati kada je Isus izdahnuo na križu, puk se okuplja i moli Križni put.



Nema misa nigdje na svijetu. Tada jedinu misu na Kalvariji slavi Isus Krist. Svećenik sa svojim poslužnicima dolazi u crvenom odijelu, i to je znak mučeništva i pobjede, čime se naglašava da ovaj dan nije dan tuge, već razmatranja smrti Kristove kao izvorišta našega spasenja. Prostru se pred oltarom i svi vjernici kleče, i mir je. Onda se čitaju čitanja iz Staroga zavjeta, Novoga zavjeta i pjeva se Muka po Ivanu. Iza toga slijedi štovanje Križa. Nakon toga slijedi ljubljenje Križa, a potom sveta pričest i vjernici se pričešćuju hostijama koje je svećenik na Veliki četvrtak dao posvetiti.



Na Veliki petak zapovjedni je post i nemrs. I nema nikakvih izvanjskih veselja.