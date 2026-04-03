Povećani vodostaji većine rijeka

Usljed umjerenih do jačih padavina i topljenja snijega, ovog jutra se bilježe povećani vodostaji na većini rijeka u dijelovima sjeveroistočne, istočne i centralne Bosne. Neke su se izlile.

Najkritičnije je trenutno uz tokove rijeka Krivaja, Oskova, Bosna i Spreča koje su na većini lokacija dostigle kotu pripremno stanje ili redovna odbrana od poplava.

Danas poslijepodne postepeno slabljenje padavina, a prestanak padavina se očekuje krajem dana ili večeras posvuda. Tokom noći na subotu(04.04.) postepeno smanjenje oblačnosti sa zapada, pa će tako u subotu ujutro biti lokalno mraza. U subotu pretežno sunčano i toplije uz dnevni porast oblačnosti, piše BHMETEO.ba.



Podsjetimo, situacija u Špionici je prilično loša uslijed obilnih padavina. Vodostaj rijeke Tinje je u stalnom porastu, a voda se već izlila iz korita i poplavila poljoprivredna zemljišta i njive.

​Put prema Tutnjevcu je trenutno u prekidu jer se voda izlila na kolovoz.

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i policija su na terenu, prate situaciju i rade na zaštiti građana i imovine.