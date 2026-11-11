Narandžasto upozorenje za BiH: Udari vjetra do 90 km/h, moguće bujične poplave

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog jakih do olujnih udara vjetra i obilnijih padavina koje će zahvatiti dijelove Bosne i Hercegovine.

Upozorenje zbog vjetra na snazi je od 12. novembra u 12 sati do 13. novembra u 9 sati, dok se obilnije padavine očekuju 13. novembra.

Padavine se očekuju na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, dok se jaki udari vjetra očekuju širom zemlje.

Prema prognozi FHMZ-a, u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni očekuje se od 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, dok lokalno na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine može pasti oko 100 litara po metru kvadratnom ili više.

Istovremeno, očekuju se udari vjetra brzine od 60 do 80 kilometara na sat, a lokalno i do 90 kilometara na sat.

Iz FHMZ-a upozoravaju građane da poduzmu mjere opreza i redovno prate najnovije vremenske prognoze i upozorenja nadležnih službi.

Zbog jakog do olujnog vjetra mogući su poremećaji u svakodnevnim aktivnostima, poteškoće u saobraćaju, oštećenja objekata, lomljenje grana i obaranje stabala.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u blizini drveća, nestabilnih konstrukcija i drugih predmeta koje vjetar može odnijeti.

Obilne padavine mogu uzrokovati lokalna plavljenja, bujične poplave i poteškoće u odvijanju saobraćaja, posebno na područjima gdje padavine budu najintenzivnije.

FHMZ napominje da se informacije mogu mijenjati i dopunjavati u zavisnosti od razvoja vremenske situacije.