FMUP pokreće kampanju „Borba protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama“

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da pokreće kampanju „Borba protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama“, usmjerene na unapređenje postupanja nadležnih institucija u pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja, jačanje međuinstitucionalne saradnje, te podizanje svijesti javnosti o važnosti prepoznavanja i prijavljivanja nasilja, s posebnim naglaskom na edukaciju mladih.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da kampanja obuhvata dvije međusobno povezane cjeline stručne edukacije predstavnika institucija i organizacija koje učestvuju u sistemu zaštite od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, te preventivne i edukativne aktivnosti namijenjene mladima i široj javnosti.

Dodaju da je prvi dio kampanje usmjeren na jačanje stručnih kapaciteta subjekata zaštite i unapređenje međuinstitucionalne saradnje u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

– U okviru ovog dijela kampanje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji s Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), organizira stručne radionice namijenjene predstavnicima policije, pravosuđa, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, te drugih nadležnih institucija i organizacija uključenih u sistem zaštite. Posebna pažnja bit će posvećena unapređenju postupanja prema djeci i osobama sa invaliditetom, uvažavanju njihovih specifičnih potreba, osiguravanju pristupačne i pravovremene zaštite, te sprečavanju dodatne traumatizacije žrtava tokom postupanja nadležnih institucija – navedeno je u saopćenju Ministarstva.

Također navode da će drugi dio kampanje biti usmjeren na mlade uzrasta od 15 do 18 godina, s ciljem njihovog informiranja o različitim oblicima nasilja, značaju njegovog pravovremenog prepoznavanja i mogućnostima prijavljivanja nasilja nadležnim institucijama. Ističu da su u okviru ovog dijela kampanje planirani izrada edukativnog animiranog stripa, promotivnih i informativnih materijala, te provođenje aktivnosti putem društvenih mreža, internetskih portala, javnog prijevoza i drugih oglasnih prostora dostupnih mladima.

– Poseban naglasak bit će stavljen na razumljive preventivne poruke prilagođene uzrastu mladih, kojima se oni ohrabruju da prepoznaju nasilje, ne opravdavaju nasilničko ponašanje, te potraže pomoć i podršku – saopćeno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.