Prezentovani rezultati platforme „Heroji“

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona juče je, u saradnji s Memorijalnim centrom Sarajevo prezentovalo rezultate projekta „Heroji“. Cilj projekta je sistematskog evidentiranje i digitalizacija mezarja šehida i poginulih boraca i mjesta njihovog ukopa te prikupljanja i trajnog očuvanja njihovih biografija, fotografija i drugih podataka. Nakon mapiranja mezarja na području Kantona Sarajevo, projekt je proširen na druga područja Bosne i Hercegovine s dugoročnim ciljem uspostavljanja sveobuhvatne digitalne evidencije i očuvanja sjećanja na branioce Bosne i Hercegovine.

„Mi smo teritorijalno najveći kanton u Bosni i Hercegovini, odnosno FBiH a kada tome dodamo i podrinjske općine i dio općina Posavine onda je to zaista jedna velika teritorija. Zato smo odlučili da idemo u prvu fazu sa 30 najvećih mezaristana i grobalja na ovom je području i gledali smo da to bude iz svake od ove jedinice barem po jedno. Tako bismo napravili jedan balans i podučili sve sudionike ovoga projekta kako će nastaviti raditi na projektu do njegove same realizacije, koja će sigurno trajati više godina“, kazala je ministrica za boračka pitanja tuzlanskog kantona Senada Dizdarević najavljujući sljedeću fazu koja će obuhvatiti novih 20 do 30 mezarja manjeg obima.

Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo dali su cijelom projektu institucionalni pečat ali, prema riječima ministrice Dizdarević, projekat „Heroji“ na području Tuzlanskog kantona i četiri podrinjske općine ne bi mogao da zaživi bez pomoći organizacija koje predstavljaju porodice šehidâ i poginulih boraca Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine.

„Jako je bitno za sve porodice da imena onih koji su svoje živote dali za slobodu Bosne i Hercegovine ostanu zabilježena. Ostanu evidentirana sada i na digitalnoj platformi koja omogućava i mlađim generacijama da imaju priliku ne samo da ime pročitaju nego da se upoznaju sa osobom, pročitaju njenu biografiju, životnu priču. I jednostavno da sve te ljude koji su svoje živote dali sačuvamo od zaborava i postanu dio kolektivnog sjećanja Bosne i Hercegovine“, kazala je sekretar Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona Sabina Kušljugić.

Platforma “Heroji” je, prema riječima direktora Memorijalnog centra Sarajevo Ahmeda Kulanića, generacijski projekat našeg naroda koje je uspjela zahvaljujući saradnji brojnim institucijama među kojima se ističe Ministarstvo za boračka pitanja TK.

„Smatram da ovako ujedinjeni mi možemo da ostvarimo napredak i kao društvo i kao narod. Izvanredna je bila saradnja i ja se nadam da da će u budućnosti biti i ono što još imamo sa Ministarstvom obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Da učenici kada posjećuju Sarajevo imaju besplatan ulaz na Tunel spasa, imaju edukaciju unutar našeg edukativnog centra. Tako da u jednom kontinuitetu zadnje tri godine mi zaista ostvarujemo izvanrednu saradnju sa Vladom i svim ministarstvima u Tuzlanskom kantonu“, kazao je direktor Kulanić.

Ovom je prilikom prikazan i kratki dokumentarni video o realizaciji projekta, nakon čega je prezentovana digitalna platforma i mogućnosti njenog daljnjeg dopunjavanja te dodijeljene zahvalnice pojedincima i organizacijama koji su doprinijeli realizaciji projekta.