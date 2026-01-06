KUCZ TK: Stanje na terenu i dalje otežano

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 198,23 mnm., (tačka preljeva je 200

m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 1 cm. Ispust kroz temeljne

otvore iznosi 3,18 m3

/s.

Vodostaj rijeke Spreče na HS Karanovac (Grad Gračanica)

Vodostaj rijeke Spreče na mostu za Karanovac u 7:00 sati iznosi 52.30 cm (pripremno

stanje je 300 cm). U odnosu na mjerenja od prije 24 sata, nivo vodostaja je u porastu za

7.40 cm.

03. Požari (LP – 3)

Tehničke intervencije

Općina Banovići

Dana 05.01.2026. godine PVJ je imala dvije tehničke intervencije na uklanjanju stabala sa

saobraćajnica i to:

– 7 sati i 20 minuta 7 sektor – Radona, na intervenciju izašla dva vatrogasca sa jednim

vozilom, i

– 12 sati i 15 minuta naselje Mačkovac, na intervenciju izašla dva vatrogasca sa jednim

vozilom.

06. Nevrijeme (LP – 6)

Prema izvještajima dobijenim iz OSCZ: Živinice. Doboj Istok, Čelić, Teočak, Sapna,

Gračanica, Tuzla, Banovići, Gradačac , Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Kladanj:

Stanje na terenu poslije sniježnih padavina je otežano, a pojedine MZ i treći dan zaredom

su bez napajanja etektričnom energijom. Najteža situacija je u Gradu Tuzli gdje Ljubače,

Pasci, Petrovice, Par Selo, Orašje, Brda su bez napajanja do momenta pisanja izvještaja.

Operativni centar Lukavac navodi da ima više naseljenih mjesta koje nemaju napajanja e.

energijom ali nemaju informacija koja su to tačno naselja.

04. Klizanje tla, snježne lavine i nanosi (LP-4)

Grad Gradačac

Prijava klizišta u ul Šehtluci –ugrožen stambeni objekat.