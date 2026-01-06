Utorak, 6 Januara, 2026
Pravoslavci u BiH i svijetu danas obilježavaju Badnji dan

Pravoslavni vjernici u Bosni i Hercegovini i svijetu danas obilježavaju Badnji dan uoči proslave Božića, najradosnijeg praznika, rođenja Isusa Hrista. Ujedno je to i posljednji dan božićnog posta, a u svojoj suštini porodični je praznik kada se svi njeni članovi na Badnje veče okupljaju za posnom trpezom dočekujući dan rođenja Hristovog.

Na Badnji dan se tradicionalno pali badnjak, hrastovo ili cerovo drvo, što će u Sarajevu biti upriličeno danas u 17 sati u dvorištu Stare pravoslvne crkve.

Jedan od običaja je da se uz badnjak u kuću unosi i žito kako bi naredna godina bila plodna.

Na Badnje veče se ne spava, već se bdi i očekuje trenutak rođenja Hristovog. Prema vjerovanjima na Badnji dan ništa ne treba iznositi iz kuće.

Pravoslavci će sutra obilježiti Božić, najradosniji praznik rođenja Hristova, a u Sarajevu će u 9 sati biti uprilična liturgija u Sabornoj crkvi Presvete Bogorodice.

RTVTK

