Koja zemlja u regiji koristi najviše obnovljive energije?

Prema najnovijim podacima, prošle godine više od 25 posto bruto finalne potrošnje energije u Evropskoj uniji dolazilo je iz obnovljivih izvora, što predstavlja porast od 0,7 procentnih poena u odnosu na 2023. godinu.

Iako je zabilježen pozitivan trend u povećanju udjela obnovljivih izvora, taj udio je još uvijek 17,3 posto manji od cilja za 2030. godinu, koji iznosi 42,5 posto.

Da bi se ostvario ovaj cilj, EU bi trebala bilježiti prosječno godišnje povećanje od 2,9 procentnih poena između 2025. i 2030. godine.

Što se tiče naše regije, Albanija koristi 43,1 posto obnovljivu energiju, Crna Gora 40,8 posto, Sjeverna Makedonija 21,8 posto, Srbija 25,8 posto, a Hrvatska 26,7 posto.

Podaci za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo nisu objavljeni.

Na evropskom nivou, postoje velike razlike u udjelu obnovljivih izvora među zemljama. Island i Norveška prednjače u ovom segmentu, s udjelima od 79,3 posto i 77,9 posto, respektivno.

S druge strane, neke zemlje poput Belgije (14,3 posto), Luksemburga (14,7 posto) i Irske (16,1 posto) imaju znatno niže udjele obnovljivih izvora u svojoj ukupnoj potrošnji energije.

