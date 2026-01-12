Utorak, 13 Januara, 2026
Temperature i do -16 stepeni: Na snazi narandžasto upozorenje

By admin
Nakon pretežno vedrog jutra danas u toku dana u BiH se očekuje postepen porast oblačnosti sa zapada. 

Vjetar je slab južnog i jugozapadnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne u jutarnjim satima bura će oslabiti. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -16 i -10°C, na jugu zemlje od -6 do -2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i 1°C, na jugu zemlje do 4°C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -14°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko -4°C.

Inače, zbog niskih temperatura da 10 sati je na snazi narandžasti meteoalarm širom Bosne i Hercegovine.

