Temperature i do -16 stepeni: Na snazi narandžasto upozorenje

Nakon pretežno vedrog jutra danas u toku dana u BiH se očekuje postepen porast oblačnosti sa zapada.

Vjetar je slab južnog i jugozapadnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne u jutarnjim satima bura će oslabiti.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -16 i -10°C, na jugu zemlje od -6 do -2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i 1°C, na jugu zemlje do 4°C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -14°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko -4°C.

Inače, zbog niskih temperatura da 10 sati je na snazi narandžasti meteoalarm širom Bosne i Hercegovine.