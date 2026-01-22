Koliki bi mogao biti iznos minimalne penzije?

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO/MIO), čime je započeta faza reforme penzijskog sistema u Federaciji.

Najznačajnija novina odnosi se na način obračuna najniže penzije za nove korisnike.

Prema važećem zakonu, minimalna penzija u FBiH od ove godine iznosi 670 KM i ista je za sve korisnike koji ostvaruju pravo na najnižu penziju, bez obzira na radni staž. Novi prijedlog Zakona uvodi proporcionalni obračun, u kojem se iznos minimalne penzije određuje prema godinama staža. Konkretno, definiše se da “najniža starosna penzija zavisi od dužine penzijskog staža i određuje se u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava.”

Prema tabeli objavljenoj uz Prijedlog zakona i procjenama Vlade FBiH, najniža penzija će se određivati kao procenat prosječne penzije:

15 do 20 godina staža: oko 60% prosječne penzije – približno 437 KM

20 do 25 godina staža: oko 65% prosječne penzije – približno 473 KM

25 do 30 godina staža: oko 70% prosječne penzije – približno 510 KM

30 do 35 godina staža: oko 75% prosječne penzije – približno 546 KM

35 do 40 godina staža: oko 85% prosječne penzije – približno 619 KM

Više od 40 godina staža: oko 95% prosječne penzije – približno 693 KM

Iznosi su okvirni i odnose se na početni period primjene zakona, te će se mijenjati u skladu sa redovnim usklađivanjima penzija, koja su planirana dva puta godišnje.

Tako osoba sa 45 godina staža koja ostvari pravo na minimalnu penziju, dobit će gotovo pun iznos prosječne penzije, dok onaj sa 18 godina radnog staža dobija tek 60% prosjeka.

Zakon predviđa i uvažavanje posebnog ili ratnog staža: period učešća u odbrani BiH računa se dvostruko, što može značajno povećati iznos penzije za bivše borce.

Da bi izmjene stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi i Dom naroda FBiH. Sjednica je zakazana za petak, 23. januar.