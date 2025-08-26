Koliko entiteti skupe sredstava od poreza: RS ne bi mogla preživjeti bez novca iz FBiH

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović izjavio je da su sve učestalije izjave koje osporavaju ustavni poredak i jedinstveni sistem indirektnog oporezivanja opasne i neutemeljene, te predstavio jasne podatke o funkcionisanju tog sistema.

Prema zvaničnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u 2024. godini ukupno je prikupljeno 11.393.488.043,79 KM. Od toga Federacija BiH 8.316.108.862,53 KM (72,99 posto), Republika Srpska 2.870.929.353,63 KM (25,2 posto), a Brčko distrikt 206.449.827,63 KM (1,81 posto).

Hasanović je naglasio da ovi podaci potvrđuju da se najveći dio prihoda prikuplja u Federaciji BiH, dok raspodjela prihoda od indirektnih poreza osigurava finansijsku održivost svih entiteta i Brčko distrikta. Upozorio je da bi ukidanje jedinstvenog sistema indirektnog oporezivanja imalo ozbiljne posljedice po stabilnost budžeta svih nivoa vlasti, isplatu plata u institucijama, te ukupnu ekonomsku stabilnost.

“Da budem potpuno jasan: ukidanje jedinstvenog sistema indirektnih poreza bilo bi ekonomski pogubno upravo za Republiku Srpsku. Federacija bi u tom scenariju imala koristi, ali politika koju zastupam, nikada neće počivati na secesionizmu, destabilizaciji ili rušenju institucija Bosne i Hercegovine”, poručio je Hasanović.

Sistem mora ostati nedjeljiv

Naglasio je da sistem indirektnog oporezivanja mora ostati nedjeljiv, jer predstavlja temelj fiskalne stabilnosti i jednake pravne zaštite za sve građane i privredne subjekte u BiH.

“Umjesto da se javnosti serviraju neodgovorne i populističke izjave, svi koji žele dobro Bosni i Hercegovini trebaju raditi na jačanju državnih institucija i mehanizama koji obezbjeđuju stabilnost, jednakost i pravednu raspodjelu prihoda. To je i politička i ekonomska nužnost, a ujedno i pravna obaveza prema Ustavu Bosne i Hercegovine”, navodi Hasanović, saopćeno je iz Kabineta zamjenika ministra finansija i trezora BiH.

