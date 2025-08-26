Penzionerima u BiH koji primaju penziju iz Hrvatske od septembra povećanje od 19 do 51 euro

Penzije u Hrvatskoj se od 1. jula usklađuju po novoj formuli 85:15 prema promjenama indeksa cijena i plaća u proteklom polugodištu, u odnosu na ono prethodno, a u korist povoljnijeg parametra. Dobra je to vijest i za veliki broj penzionera u Bosni i Hercegovini koji su penziju zaradili u Hrvatskoj.

Julsko usklađivanje penzija/mirovina do sada se nije moglo izračunati, ali je Državni zavod za statistiku RH objavio i onaj posljednji potrebni podatak o prosječnoj plaći za juni.

Stopa julskog usklađivanja iznosi 6,46 posto

Stopa julskog usklađivanja iznosi 6,46 posto, prema izračunu na dvije decimale. Otprilike sličan izračun ponudila je ranije i Hrvatska stranka umirovljenika, dok još nisu bili poznati svi podaci. Kod njih je računica veća za 0,24 posto.

Međutim, prosječna plaća koja je posljednjih mjeseci kontinuirano rasla, u junu je manja za sedam eura nego u maju, što je donekle uticalo na konačnu stopu. Izračun je preliminaran, jer konačnu odluku o stopi usklađivanja treba do kraja avgusta donijeti Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Zbog usklađivanja će još penzionera/umirovljenika upasti u ‘porezne makaze’, jer će im primanja preći cenzus od 600 eura. Isplata povećanja trebala bi, kao i svake godine dosad, biti u septembru za avgust, s isplatom razlike povećanja za juli.

Penzije/mirovine u Hrvatskoj se, podsjetimo, usklađuju dvaput godišnje, osim u julu i u januaru, ali tada isplata još više ‘kasni’.

Penzioneri tada moraju čekati sve do aprila kako bi dobili razliku primanja za prethodna tri mjeseca. Time itekako kaskaju za plaćama, ali i sve većim troškovima života, pogotovo u današnje vrijeme inflacije.

Najniže penzije/mirovina u Hrvatskoj biće povećane za oko 20 eura

Povećanje od 6,46 posto najviše će, logično, osjetiti oni s većim penzijama, i obrnuto. Tako će na mirovinu od 300 eura usklađivanje donijeti 19,39 eura više.

Penzionerima s 400 eura, stiže oko 25 eura, a onima s 500 eura oko 32 eura više. Korisnici penzija sa 600 eura dobit će oko 38 eura.

Na 800 eura povećanje prelazi cifru od 51 euro, dok je rast skoro 65 eura na penzije od 1.000 eura.