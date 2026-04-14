Konačno se rješava dionica puta Tuzla – Šićki Brod

Informacija da je postupak eksproprijacije parcela za dionicu puta Tuzla – Šićki Brod okončan dolazi nakon zastupničkog pitanja koje je podnio zastupnik Admir Čavalić, a odgovor su dostavile nadležne gradske službe.

Kako se navodi u zvaničnom aktu Službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove Grada Tuzla, upravni postupak eksproprijacije nekretnina proveden je po prijedlogu JP Ceste Federacije BiH, s ciljem izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta M4 na dionici Tuzla – Lukavac, odnosno dijelu koji obuhvata Šićki Brod.

U dokumentu se ističe da je riječ o potpunoj eksproprijaciji nekretnina, te da je cijeli postupak završen, jer su sva rješenja donesena u ovom procesu postala pravosnažna. Time su, kako se može zaključiti iz odgovora, uklonjene administrativne prepreke koje su ranije usporavale realizaciju ovog infrastrukturnog projekta. RTV SLON