Danas kiša i svježije vrijeme: Meteorolozi najavili razvedravanje do vikenda

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 2; Ivan Sedlo 9; Bihać, Doboj, Drvar, Prijedor 11; Banja Luka, Bugojno, Livno, Sanski Most, Sokolac, Zvornik 12; Srebrenica, Zenica 13; Bijeljina, Sarajevo, Tuzla 14; Mostar 15; Trebinje 16; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 938 hPa, za 1 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar na sjeveru zemlje slab istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima slab do umjeren južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura zraka oko 17 °C.

U srijedu, 15. aprila, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 24 °C.

U četvrtak, 16. aprila, pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti poslije podne. Povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 °C.

U petak, 17. aprila, u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje do kraja dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 °C.

U subotu, 18. aprila, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.