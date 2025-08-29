Petak, 29 Augusta, 2025
Zlatno srce, zlatni septembar – Podržimo heroje djetinjstva!

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka obilježava i svečano otvara Zlatni septembar – mjesec podizanja svijesti o dječijem raku, koje će se održati u ponedjeljak, 01.09.2025. godine u 21:00 sat ispred Roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli.
Ovogodišnje obilježavanje nosi snažan slogan: Zlatno srce, zlatni septembar – jer iza svakog zlatnog vrpca stoji dijete koje se bori, porodica koja ne odustaje i zajednica koja daje podršku.
Obilježavanje je planirano nizom aktivnosti kroz cijeli mjesec septembar, a započinjemo ga simbolično – osvjetljenjem Roditeljskih kuća i formiranjem svjetlosnih zlatnih vrpci u njihovim dvorištima. Ovaj emotivni i snažni vizuelni simbol nade, borbe i solidarnosti poziva nas da se ujedinimo u podršci djeci oboljeloj od raka.
Događaju će prisustvovati djeca oboljela i liječena od raka, njihovi roditelji i predstavnici Udruženja – svi oni koji svojim prisustvom žele poslati poruku: nijedno dijete ne smije biti zaboravljeno.

