Košarkaši BiH večeras u grotlu Mejdana dočekuju Švicarsku – pobjeda je imperativ!

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u tuzlanskom Mejdanu igra utakmicu koja nosi težinu čitavog kvalifikacionog ciklusa.

Izabranici selektora Darija Gjergje dočekuju Švicarsku u susretu koji može otvoriti vrata drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Poruke iz reprezentacije uči meča su jasne – uslovi su osigurani, atmosfera je dobra, ali na parketu neće biti prostora za grešku.

Ozbiljnost trenutka

Selektor Gjergja nije skrivao ozbiljnost trenutka. Kvalifikaciona grupa je zahtjevna, a prostora za kiks nema.

“I Turska i Srbija su na 2/0. To znači da mi nemamo pravo na pogrešku. Svi igraju, svi napreduju, niko više nije autsajder.

Moramo u obje utakmice biti na vrhunskom nivou, i napadački i defanzivno”, rekao je Gjergja uoči utakmice.

Naglasio je i otežavajuću okolnost kratkih priprema. Većina reprezentativaca iza sebe ima naporan ritam, uključujući i kup-takmičenja u zemljama u kojima nastupaju.

“Pokušali smo ih malo relaksirati, ali i ponoviti stvari koje smo već radili te dodati neke nove segmente igre. Kada imate četiri ili pet dana, presudan je mentalni segment.

Plan igre i energija

Atmosfera mora biti vrhunska, svi moramo biti na istoj talasnoj dužini. Ovo nije klub gdje ste zajedno svaki dan – ovdje u kratkom roku morate stvoriti hemiju”, objasnio je selektor.

Reprezentativac Ajdin Penava naglasio je da će ključ biti energija i poštivanje dogovorenog plana igre.

“Imali smo nekoliko dana da se spremimo. Sada je važno da donesemo energiju, fokus i da ispratimo game plan koji smo napravili.

Atmosfera u Mejdanu će sigurno biti odlična i vjerujem da će nam pomoći da ostvarimo zacrtane ciljeve”, poručio je bh. košarkaš.

Revanš odmah u Kriensu

Susret BiH – Švicarska igra se u 20 sati. Dvije reprezentacije ponovo će odmjeriti snage 2. marta u Kriensu.

Nakon dva kola u grupi C po dvije pobjede imaju Turska i Srbija, dok su BiH i Švicarska na omjeru 0/2.

Tri ekipe će izboriti plasman u narednu rundu kvalifikacija.