Prohladno jutro: Sunčano vrijeme u narednim danima

Jutros je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama ima magle.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -5; Bugojno, Drvar -3; Bijeljina, Livno, Sanski Most, Srebrenica -2; Zenica -1; Bihać, Doboj, Ivan Sedlo 0; Banja Luka, Prijedor, Sarajevo, Tuzla 1; Gradačac 2; Mostar, Trebinje 6; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 952 hPa, za 10 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preoovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne magla. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 14 °C.

Vrijeme tokom vikenda

Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u zapadnim područjima. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18 stupnjeva.

U nedjelju malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 16, na jugu do 18 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.