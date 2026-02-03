Srijeda, 4 Februara, 2026
Kreće isplata penzija: poznati novi iznosi minimalne, zagarantovane i maksimalne

Isplata penzija uvećanih za 11,2 posto bit će realizirana u četvrtak 5. februara 2026. godine, a sredstva za ovu namjenu osigurana su Budžetom FBiH.

Nakon što je Dom naroda Parlamenta FBiH 23. januara 2026. godine usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o MIO/PIO, koji je prethodno dobio podršku i u Predstavničkom domu, te nakon objave zakona u „Službenim novinama Federacije BiH“ Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 posto.

Odluka o akontacijskom usklađivanju donesena je zbog činjenice da u trenutku njenog donošenja nisu bili dostupni zvanični podaci o rastu prosječne bruto plaće i indeksu potrošačkih cijena, koje objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Po objavi tih podataka, Upravni odbor Federalnog zavoda MIO donijet će konačnu odluku o redovnom usklađivanju penzija, koja će se primjenjivati retroaktivno od 1. januara 2026. godine.

Novi iznosi

Nakon što je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na odluku Upravnog odbora, stručne službe Zavoda MIO/PIO provele su sva potrebna testiranja te uspješno izvršile obračun penzija. Time su ispunjeni svi pravni i tehnički uslovi za isplatu uvećanih penzija za januar 2026. godine.

U skladu s donesenom odlukom, najniža penzija za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili prije 1. januara 2026. godine povećava se sa 599,28 KM na 666,40 KM. Zajamčena penzija raste sa 715,21 KM na 795,31 KM, dok se najviša penzija povećava sa dosadašnjih 2.996,40 KM na 3.332,00 KM.

