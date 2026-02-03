Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA –Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljena su 64 pregleda i 4 terenske intervencije, 2 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, pet djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema planiranih prekida u isporuci električne energije.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 03.02.2026. godine (utorak) – u naselju Bjelave u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Babunovići – Šehovina u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici vode u naseljima : Falešići, Brnjičani i Crveno Brdo da se voda zbog povećane mutnoće ne može koristiti za piće.