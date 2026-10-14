Kupci oprez: Lažni glamočki krompir preplavio tržište BiH

Iako sezona vađenja čuvenog glamočkog krompira još nije završena, jer je sjetva kasnila, tržište je već preplavljeno proizvodima koji se prodaju pod ovim prestižnim brendom.

Iz Udruženja “Glamočki krompir” upozoravaju da je riječ o prevari potrošača i pozivaju građane da kupuju isključivo proizvode sa zvaničnom etiketom i QR kodom, prenosi Agroportal.

“Pod jedan, Glamoč uopšte nema tolike količine, a pod dva, za taj krompir nisu rađene nikakve analize jer naše udruženje ima ugovor sa laboratorijom Tehničkog fakulteta o ispitivanju kvaliteta. Preporuka kupcima je da dobro provjere šta kupuju jer se svašta pakuje i deklariše kao glamočki krompir”, kazao je predsjednik Udruženja “Glamočki krompir” Siniša Šolak.

On je dodao da je jedini siguran način provjere da kupci traže proizvod sa originalnom etiketom i skeniraju QR kod.

Na taj način, naglašava Šolak, građani će biti potpuno sigurni da su kupili autentičan proizvod.

Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu bilo je nešto manje zloupotreba ovog prepoznatljivog brenda, ali su se one sa početkom nove sezone ponovo intenzivirale.

“S obzirom na to da je naš krompir već izgradio svoj status i ugled, mnogo je onih koji pokušavaju to da zloupotrijebe i da se okoriste. To nama nanosi direktnu štetu, ali sa druge strane, oni koji to rade direktno varaju potrošače”, podvlači Šolak i ističe da bi kupci morali voditi računa da kupuju isključivo provjeren i provjerljiv proizvod.

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