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Servisne informacije: U Rapatnici gorjelo oko 10 dunuma voćnjaka

By admin
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MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je pet puta, evidentirana su tri krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 53 pregleda, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 4 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar niskog rastinja u Rapatnici, požarom je bilo zahvaćeno oko 10 dunuma. Požar je ugašen.
PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, četiri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
U Srebreniku danas sunčano uz maksimalnu temperaturu od 18 stepeni Celzijusa.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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