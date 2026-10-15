Servisne informacije: U Rapatnici gorjelo oko 10 dunuma voćnjaka

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je pet puta, evidentirana su tri krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 53 pregleda, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 4 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar niskog rastinja u Rapatnici, požarom je bilo zahvaćeno oko 10 dunuma. Požar je ugašen.

PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, četiri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

U Srebreniku danas sunčano uz maksimalnu temperaturu od 18 stepeni Celzijusa.