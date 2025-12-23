Sportski savez TK pozvao klubove i saveze da predlože kandidata za „Izbor sportiste TK 2025“

Organizacioni odbor manifestacije “Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2025. godinu” na svojoj prvoj sjednici donio je odluku da se ovogodišnja Manifestacija održi 29. januara 2026. u BKC-u u Tuzli.

Na istoj sjednici je formiran i Ocjenjivački žiri koji bi do tog datuma morao proglasiti najuspješnije sportiste, sportistkinje i ekipe iz sporta osoba sa invaliditetom i validnog sporta.

– Molimo vas da do 10. januara 2025. godine lično dostavite prijedloge za kandidate iz vašeg kluba ili saveza u Sportski savez TK, koji se nalazi na novoj adresi Ul. Mije Keroševića Guje br.3 (BKC Tuzla- ulaz od parka, 1 sprat – kancelarija br.10) svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati. Po pravilima koje je usvojio Upravni odbor SS TK, svaki predlagač može predložiti samo po jednog kandidata za određenu kategoriju. Vaš prijedlog mora biti na posebnom listu za svakog kandidata pojedinačno sa njegova maksimalno tri najbolja rezultata (ne smijete na istom listu predložiti više kandidata iz drugih kategorija niti napisati više rezultata od traženog broja) sa fotografijom pojedinca ili ekipe. Uvjereni smo da ćete na vrijeme i kvalitetno udovoljiti ovom pozivu. Poziv možete pogledati na linku:

Poziv

Vama, vašim sportistima i ekipama želimo puno uspjeha – naveli su iz Sportskog saveza Tuzlanskog kantona u pozivu klubovima i organizacijama koji mogu prijaviti kandidate za izbor najboljih

Manifestacija Izbor sportiste Tuzlanskog kantona se održava 32. put.

Pokrovitelji Manifestacije “Izbor sportiste TK 2025” će biti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK i Vlada Tuzlanskog kantona.