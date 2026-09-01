Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova

biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika:

I. Objavljuje se Ponovljeni Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

II. Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3 Izbornog zakona BiH):

1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,

2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona,

4. koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima (Opći izbori 2022. i Lokalni izbori 2024. godine),

5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Srebrenik, i u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje,

da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme, da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH.

III. Potrebna dokumentacijа:

1. Prijava na Ponovljeni Javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV. Rok za podnošenje prijava

Ponovljeni Javni oglas ostaje otvoren do 30.09.2026. godine.

V.Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po Ponovljenom Javnom oglasu provodi Gradska izborna

komisija Srebrenik.

VI. Ostale informacije

Obrazac prijave (obrazac SG-3) kandidati mogu preuzeti na internet-stranici Grada Srebrenik ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.

Prijavu na Ponovljeni Javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije sa naznakom: Gradska izborna komisija Srebrenik,

Teritorijalne odbrane 92 bb, 75350 Srebrenik „Prijava na Ponovljeni Javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika-ne otvarati”.

Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji ispunjavanju uvjeta iz Ponovljenog Javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.