Mališani iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla posjetili resorno ministarstvo

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić ugostio je danas grupu mališana iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u pratnji pedagogice Amre Fajić i pomoćnika direktora ustanove Amira Muharemovića.

Za devetero djece školskog uzrasta posjeta je bila prilika da postave mnoštvo pitanja i zadovolje dječju radoznalost te predstave svoje ideje o tome čime se žele baviti u budućnosti. Uz simbolične poklone ministar Alić posvetio je pažnju svakom od štićenika Doma te im naglasio važnost učenja i marljivosti u postizanju budućih ciljeva.

Današnja posjeta bila je u znaku obilježavanja „Dječije nedjelje“ koja se i ove godine odvija pod okriljem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Dio aktivnosti koje se organizuju svake godine tim povodom, održavaju se i u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla a posvećene su dječijim pravima i inkluziji.