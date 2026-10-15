Istrage potresaju Autoceste FBiH: Sporni milioni i kašnjenja u izgradnji

Optužnica bivšem direktoru, dok istražitelji provjeravaju druge sporne poslove, pokazuje da se klupko sumnji na kriminal u Autocestama tek raspetljava.

Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal potvrdio je optužnicu protiv nekadašnjeg prvog čovjeka JP Autoceste FBiH Elmedina Volodera, te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića.

Višemilionska korist

Terete se za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, a Zelić i za podnošenje lažne porezne prijave.

Prema navodima optužnice, Nikolić je, kao direktor sarajevske firme Trasa, od augusta 2022. godine do kraja maja 2023. udružio Volodera, Zelića i Kadrića radi preduzimanja radnji povezanih sa postupkom uspostavljanja deponije Ljubatovići i eksproprijacijom zemljišta za potrebe izgradnje 21,3 kilometra duge poddionice autoceste Medakovo – Ozimice na koridoru 5c.

Optuženi su koristeći službene i poslovne utjecaje, te na osnovu međusobnog dogovora, navodno poduzimali korake na izmjeni projektne dokumentacije. Cilj je bio formiranje nove deponije Ljubatovići i pokretanje postupka potpune eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje poddionice Medakovo – Ozimice.

Sve se odvijalo uprkos tome što je izvođač radova bio spreman o vlastitom trošku izraditi privremenu deponiju, dok je projektant prethodno iznio stav da za uspostavljanje nove deponije uopće nema potrebe.

– Prvi čovjek Trase, prije nego što će postati direktor Autocesta, bio je Elmedin Voloder. On se praktično u posljednjim danima mandata, tada kao federalni zastupnik, odrekao te firme, prepisao je na drugog direktora, da bi on mogao postati direktor Autocesta. Stoga i ne čudi da je ta firma godinama bila angažovana kao nadzor ili projektant na brojnim dionicama autocesta, rekao je Amil Dučić, novinar koji godinama istražuje poslovanje Autocesta FBiH, za N1.

Zelić je, prema optužnici, prethodnom kupovinom zemljišta koje je naknadno obuhvaćeno postupkom eksproprijacije, pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 702.305,70 KM. Autocestama FBiH pričinjena je materijalna šteta od oko 2,5 miliona KM, koliko su iznosili troškovi izuzimanja zemljišta za spornu deponiju.

– Ko je taj novac zaista isplatio? Finansijsku isplatu odobrila je i provela aktuelna nova uprava JP Autoceste FBiH 26. 6. 2023. godine, dakle, više od mjesec nakon što je Voloder prestao biti direktor. Postavlja se osnovno pravno i logičko pitanje: Da li bi se uopće moglo govoriti o pribavljanju protupravne imovinske koristi da novac nije isplaćen, pita Elmir Jahić, advokat Elmedina Volodera.

Dakle, jedna optužnica je potvrđena, ali posla za POSKOK očito ima još. Kako navode, više predmeta nalazi se u fazi istrage ili prijave, a odnose se na osobe koje obavljaju ili su obavljale određene funkcije u Autocestama.

Optužnica, više otvorenih predmeta, domaći i strani istražitelji, međusobne optužbe i radovi koji kasne. Priča o koridoru 5c sve više liči na klupko koje je teško raspetljati – sumnje na kriminal, sporni poslovi, dugovanja i istrage koje obuhvataju različite dionice, periode i uprave…

Gdje će sve ovo odvesti – do odgovora o tome kako se trošio novac, ko za to treba odgovarati i do novih zastoja na putu do završetka koridora 5c? Jer, dok se slučajevi raspetljavaju, kilometri autoceste ne nižu se planiranom dinamikom.

– Imamo prvu veliku optužnicu. Vidjet ćemo da li će uslijediti i druge za kriminal koji je većih dimenzija nego ovaj, kaže Dučić.

Još 2023. jednog Elmedina prozvao je drugi Elmedin. Prvi čovjek NiP-a tada je iznio teške optužbe na račun bivšeg direktora Autocesta FBiH, kojeg je povezao s višemilionskom korupcijom.

– Na jednom projektu, trasa Vranduk – Ponirak, obezbijedili su 76 miliona eura za trasu od 5,3 kilometra, izgradili su 41 posto te dionice i potrošili kompletan novac. Za projekat od 80-ak miliona najavljeno je dodatnih radova 98 miliona eura. Nisam nikad vidio bahatiji kriminal, rekao je Konaković.

Dionica Vranduk – Ponirak uskoro bi trebala biti otvorena.

– Samo pet kilometara, a na njoj se već radi sedam godina. Dakle, zamislite koje su to sve zloupotrebe počinjene. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je do kraja dovelo taj predmet, međutim, tada je formiran POSKOK i svi predmeti tog tipa su prebačeni tamo. Tu se govori o enormnim ciframa, svjesnom napumpavanju troškova da bi se milioni izvukli u pojedine džepove, ističe Dučić.

Dodaje da vrlo vjerovatno nezakonitosti nisu nestale odlaskom stare uprave. Naprotiv, kako navodi, i novo rukovodstvo krenulo je istim stopama.

Zbog sumnje na korupciju i netransparentno trošenje novca u izgradnji pojedinih dionica na koridoru 5c, u JP Autoceste FBiH ušli su i istražitelji Evropskog ureda za borbu protiv prevara (OLAF) i češljali dokumentaciju.

– Autoceste FBiH potvrđuju da su predstavnici Evropskog ureda za borbu protiv prevara izvršili službene aktivnosti u prostorijama društva radi prikupljanja dokumentacije koja se odnosi na određene projekte na koridoru 5c i postupke javnih nabavki provedenih po međunarodnim procedurama od 2018. do 2022. godine, saopćeno je iz Autocesta FBiH.

Ističu da se postupak koji vodi Ured evropskog javnog tužitelja (EPPO) odnosi na sasvim drugi predmet, dionicu Ozimice – Poprikuše.

Autoceste FBiH su 2023. potpisale najveći investicijski ugovor u posljednje tri decenije u Bosni i Hercegovini. Time je počela gradnja dionice koridora 5c Medakovo – Ozimice, duge 21,3 kilometra. Prolazi kroz tri općine – Žepče, Maglaj i Tešanj.

Ugovor je potpisan s turskom kompanijom Cengiz, vrijedan 361,75 miliona eura bez PDV-a. Dionica se finansira kreditom Evropske investicijske banke.

Međutim, u martu je došlo do obustave radova, jer izvođaču nisu bili plaćeni računi. EIB i EBRD obustavili su isplate nakon što je Evropsko javno tužilaštvo pokrenulo istragu i navodno zatražilo smjenu sadašnje uprave Autocesta.

Poslanik Mirza Čelik (DF) je tokom sjednica Predstavničkog doma federalnog Parlamenta insistirao da se raspravlja o problemima u Autocestama i kašnjenju u izvođenju radova, a ovom preduzeću postavio je i nekoliko zastupničkih pitanja.

Iz odgovora koje je dobio, a koje potpisuje direktor Denis Lasić (HDZBiH), navodi se da se izvođaču radova na dionici autoputa (koridor 5c) Medakovo – Ozimice duguje čak 136 miliona KM.

Malo kilometara

– U Parlamentu sam ukazivao na nekoliko stvari, jer i strani istražitelji sumnjaju da se radi o zloupotrebi položaja i kriminalu koji se dešava u Autocestama. Međutim, niko od njih nije se ni počešao ili me demantovao. Iz odgovora koji sam dobio jasno je da će biti veliki troškovi zbog zastoja u izgradnji koridora, zbog nemogućnosti plaćanja, govori za Oslobođenje Čelik.

Analiza dinamike radova u Federaciji BiH otkriva poraz. Naime, u odgovoru na poslaničko pitanje federalnog parlamentarca Dennisa Gratza, uprava JP Autoceste FBiH navela je da je od 1. januara 2023. do 5. augusta 2026. godine u promet pušteno 20 kilometara autoputa na koridoru 5c.

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