Nedjelja, 15 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Manifestacija “Dani Povelje”: Održana promocija knjige Edine Šehrić

By admin
0
20

U okviru manifestacije “Dani Povelje” u prepunoj Plavoj sali Centra za kulturu i informisanje Srebrenik sinoć je održana promocija knjige „Organizacija uprave u Bosni i Hercegovini – modernizacija i prilagodba evropskim standardima“ autorice prof.dr. Edine Šehrić.

Knjiga nudi sveobuhvatnu analizu normativnog i institucionalnog okvira uprave u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije i principe dobre uprave. Promocija knjige će biti prilika za stručnu raspravu o reformi javne uprave, evropskim standardima i budućim pravcima razvoja upravnog sistema u Bosni i Hercegovini.

O ovoj vrijednoj naučnoj publikaciji, osim autorice, govorili su profesori Emir Mehmedović, Ana Djanić Čeko i Edin Mutapčić, a prisutnima su se obratili rektor Pravnog fakulteta u Tuzli Amir Karić te u svojatvu domaćina gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Inače, prof.dr. Edina Šehrić je iz Srebrenika i profesorica je na Pravnom fakultetu Tuzla.

Prethodni članak
“Dani Povelje”: Nastup kulturnog društva Bošnjaka „Preporod“ Split
Naredni članak
Održana manifestacija “Povelji u pohode”
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a