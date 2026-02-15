Manifestacija “Dani Povelje”: Održana promocija knjige Edine Šehrić

U okviru manifestacije “Dani Povelje” u prepunoj Plavoj sali Centra za kulturu i informisanje Srebrenik sinoć je održana promocija knjige „Organizacija uprave u Bosni i Hercegovini – modernizacija i prilagodba evropskim standardima“ autorice prof.dr. Edine Šehrić.

Knjiga nudi sveobuhvatnu analizu normativnog i institucionalnog okvira uprave u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije i principe dobre uprave. Promocija knjige će biti prilika za stručnu raspravu o reformi javne uprave, evropskim standardima i budućim pravcima razvoja upravnog sistema u Bosni i Hercegovini.

O ovoj vrijednoj naučnoj publikaciji, osim autorice, govorili su profesori Emir Mehmedović, Ana Djanić Čeko i Edin Mutapčić, a prisutnima su se obratili rektor Pravnog fakulteta u Tuzli Amir Karić te u svojatvu domaćina gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Inače, prof.dr. Edina Šehrić je iz Srebrenika i profesorica je na Pravnom fakultetu Tuzla.