Održana manifestacija “Povelji u pohode”

U okviru “Dana Povelje 2026”, Planinarsko društvo Majevica Srebrenik i ove godine je organizovalo tradicionalnu planinarsku manifestaciju “Povelji u pohode”, uz učešće nekoliko stotina planinara i ljubitelja prirode iz Srebrenika, BIH i regije.

Loše vremenske prilike jutros uticale su na manji broj učesnika nego prethodnih godina, no uprkos tome oni koji su se odvažili na ovaj pohod mogli su uzivati u ljepotama Starog grada Srebrenika i planine Majevice u sniježnom ambijentu.

Nakon okupljanja učesnika ispred Doma kulture u Srebreniku, kolona planinara je krenula planinarskom stazom od centra Srebrenika preko Kuzumovića, Ćojluka, upriličena je i posjeta Starom gradu Srebreniku, a krajnje odredište je bilo izletište i budući sportsko rekreativni centar na lokalitetu Okresanice.

Ovdje je za sve učesnike bio pripremljen planinarski grah, kolači, čaj, kafa, a domaćini iz PD Majevica su i ovaj put bili na visini zadatka i domaćinski i kvalitetno su organizovali ovu manifestacij.

Prisutne je pozdravio i gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, a upriličeno je i tradicionalno druženje planinara uz pjesmu i muziku.