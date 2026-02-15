U okviru manifestacije Dani povelje Srebrenik 2026, Srebrenik je sinoć ugostio Kulturno društvo Bošnjaka „Preporod“ Split koje je priredilo večer

ispunjenu emocijom, tradicijom i umjetnošću.

Na sceni u Domu kulture nastupio je Mješoviti hor Sevdah, koji će publiku poveo na muzičko

putovanje najljepše tradicionalne sevdalinke-one koje svi volimo,ali i one rjeđe, jednako snažne i dirljive.



Mješoviti hor “Sevdah” Kulturnog društva Bošnjaka “Preporod” Split osnovan je prije 10 godina s ciljem očuvanja identiteta bošnjačke nacionalne manjine, kao i približavanja sevdalinke Splitu i Dalmaciji. Danas hor broji 23 člana pod dirigentskom palicom prof. Olge Barbir, okupljajući pripadnike bošnjačke nacionalnosti, ali i njihove prijatelje koji žive na području Splitsko-dalmatinske općine. Repertoar hora obuhvaća širok spektar narodnih pjesama i sevdalinki, od popularnih do onih manje poznatih, koje na poseban način oživljavaju kulturnu baštinu. Hor je ponosno nastupao na brojnim smotrama kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, smotrama horova, izložbama te predstavljanjima knjiga, i to ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini.