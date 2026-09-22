400.000 KM za razvoj turističke infrastrukture u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u 2026. godini planirano ukupno 400.000 KM. Od tog iznosa, 300.000 KM namijenjeno je gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 KM planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja.

Podrška obuhvata širok spektar projekata, od sportsko-turističke infrastrukture, izletišta, vidikovaca i odmorišta, infrastrukture kulturnog i outdoor turizma, planinarskih domova i staza, do turističke signalizacije, centara za posjetitelje te infrastrukture u zaštićenim područjima. Za projekte gradova i općina pojedinačna podrška može iznositi od 30.000 do 100.000 KM, uz najmanje 50 posto vlastitog sufinansiranja, dok se za projekte turističkih zajednica, neprofitnih organizacija i udruženja može odobriti od 5.000 do 20.000 KM, uz najmanje 30 posto vlastitog učešća.

Sredstva će biti dodijeljena putem javnih poziva, u skladu sa Strategijom razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2024–2029, s ciljem stvaranja kvalitetnije i sadržajnije turističke ponude i jačanja ukupne turističke infrastrukture Kantona, saopšteno je iz Vlade TK.