Minimalna satnica u Njemačkoj raste na 14,60 eura od januara 2027.

Povećanje će biti provedeno u dva koraka, a granica mjesečne zarade za mini-poslove porast će sa 603 na 633 eura

Zakonska minimalna satnica u Njemačkoj od 1. januara 2027. godine iznosit će 14,60 eura bruto, što je oko 28,55 KM, objavila je Savezna vlada Njemačke.

Trenutno minimalna satnica iznosi 13,90 eura, odnosno oko 27 KM, a povećanje od ukupno 13,88 posto bit će provedeno u dva koraka.

O visini minimalne plate odlučuje nezavisna Komisija za minimalnu platu, u kojoj su zastupljeni poslodavci, sindikati i predstavnici akademske zajednice. Komisija je prijedlog povećanja predstavila u junu 2025. godine, nakon čega ga je vlada usvojila uredbom.

Prilikom određivanja iznosa razmatraju se zaštita radnika, poštena konkurencija i utjecaj na zaposlenost, uz praćenje rasta plata dogovorenih kolektivnim ugovorima. Od 2025. godine u obzir se uzima i referentna vrijednost od 60 posto bruto medijalne plate zaposlenih s punim radnim vremenom.

Promjene će obuhvatiti i takozvane mini-poslove. Granica mjesečne zarade za ovu vrstu zaposlenja porast će sa 603 eura, odnosno oko 1.179 KM, na 633 eura, približno 1.238 KM, od januara 2027. godine.

Zakonska minimalna plata u Njemačkoj primjenjuje se od 2015. godine, uz određene izuzetke, među kojima su učenici na stručnom osposobljavanju, samostalni djelatnici i volonteri.