Sa tržišta povučena 264 miksera zbog opasnosti od požara i povreda

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučena su i uništena 264 miksera jer je ustanovljeno da njihova upotreba predstavljaju rizik za potrošače od povreda i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Agencija i nadležne inspekcije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu sproveli su zajednički nadzor tokom kojeg su obavili devet inspekcijskih kontrola u kojima su kontrolisani električni mikseri na tržištu.

Inspektori su izvršili administrativnu i vizuelnu kontrolu proizvoda i odabrali sedam uzoraka za laboratorijsko ispitivanje, zbog sumnje da ne zadovoljavaju sve bezbjednosne zahtjeve.

Analizom je utvrđeno da dva uzorka ne ispunjavaju bezbjednosne zahtjeve naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica.

Inspekcija je naložila obavezno informisanje potrošača o rizicima koje ovi proizvodi predstavljaju i načinu njihovog povrata.