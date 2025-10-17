Petak, 17 Oktobra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Sa tržišta povučena 264 miksera zbog opasnosti od požara i povreda

By admin
0
17

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučena su i uništena 264 miksera jer je ustanovljeno da njihova upotreba predstavljaju rizik za potrošače od povreda i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Agencija i nadležne inspekcije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu sproveli su zajednički nadzor tokom kojeg su obavili devet inspekcijskih kontrola u kojima su kontrolisani električni mikseri na tržištu.

Inspektori su izvršili administrativnu i vizuelnu kontrolu proizvoda i odabrali sedam uzoraka za laboratorijsko ispitivanje, zbog sumnje da ne zadovoljavaju sve bezbjednosne zahtjeve.

Analizom je utvrđeno da dva uzorka ne ispunjavaju bezbjednosne zahtjeve naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica.

Inspekcija je naložila obavezno informisanje potrošača o rizicima koje ovi proizvodi predstavljaju i načinu njihovog povrata.

Prethodni članak
Ministarstvo odbrane BiH raspisalo konkurs za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji West Point
Naredni članak
Učenici Prve osnovne škole obilježili Mjesec knjige posjetom Gradskoj biblioteci Srebrenik
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a