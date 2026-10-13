Ministarstvo osuđuje prijetnje upućene rukovodećem državnom službeniku

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona osuđuje prijetnje upućene rukovodećem državnom službeniku, u vezi s obavljanjem njegovih službenih poslova i aktivnostima Ministarstva na unapređenju i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije.

Prijetnje upućene državnom službeniku zbog obavljanja poslova iz njegove nadležnosti predstavljaju neprihvatljiv oblik pritiska na rad institucija i ne mogu biti sredstvo za ostvarivanje bilo čijih interesa. Neslaganje s propisima, odlukama ili načinom rada institucija ne može opravdati prijetnje, zastrašivanje niti bilo koji drugi oblik ugrožavanja ličnog integriteta državnih službenika.

Podsjećamo da je, u skladu s članom 29. stav (1) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, državnom službeniku zagarantovano pravo na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta tokom obavljanja službenih dužnosti. Također, član 359. stav (1) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine propisuje krivičnopravnu zaštitu u slučajevima napada ili ozbiljnih prijetnji napadom na službenu osobu u okolnostima obuhvaćenim ovom zakonskom odredbom.

Predmetne prijetnje su prijavljene nadležnom organu na dalje postupanje.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ostaje opredijeljeno za dosljednu primjenu propisa, transparentnost i unapređenje procesa saobraćajne edukacije u interesu kandidata i svih učesnika u ovom procesu. Nijedan oblik pritiska ili zastrašivanja neće promijeniti opredijeljenost Ministarstva da svoje poslove obavlja zakonito, odgovorno i u javnom interesu.