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Otvoren Javni poziv za priznanja „Plamen stvaranja 2026“ – prijavite svoj obrt do 31. oktobra

By admin
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Obrtnička komora Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu priznanja “Plamen stvaranja 2026.”

Prijaviti se mogu aktivni i uredno registrovani obrti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona koji ispunjavaju uslove kategorije za koju se prijavljuju i uredno izmiruju obaveze prema Obrtničkoj komori TK.

Ispunjenost obaveza prema Komori provjerava Obrtnička komora TK kroz vlastite evidencije.

Uz popunjen i potpisan prijavni obrazac potrebno je dostaviti kopiju rješenja o registraciji obrta, kratko predstavljanje obrta te obrazloženje prijave.

Kandidati mogu dostaviti i dodatne materijale koji potvrđuju njihove rezultate – fotografije, certifikate, priznanja, preporuke, medijske članke, podatke o poslovnom rastu, inovacijama, ulaganjima, zapošljavanju i druge relevantne dokaze.
Javni poziv otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Prijave se mogu dostaviti lično Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona, putem pošte ili elektronski na adresu: obrtnicka.komora.tk@gmail.com

Obrtnici koji prijavu podnesu elektonskim putem, nema potrebe da je dodatno dostavljaju lično ili putem pošte.

Za dodatne informacije dostupni su brojevi: 035 / 270-065 i 061/982-359.

Priznanja će biti uručena 30. novembra 2026. godine u Hotelu Mellain u Tuzli, na svečanoj manifestaciji „Plamen stvaranja 2026“.

Vrijeme je da predstavimo ljude koji znanjem, radom i upornošću stvaraju vrijednost, poručili su iz Obrtničke komore TK.
Sve detalje možete pronaći na linku

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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