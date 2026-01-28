Srijeda, 28 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Mljekari RS odustali od protesta: Prihvaćena ponuda 0,30 KM/l i 500 KM po grlu

By admin
0
25

Proizvođači mlijeka koji su se danas okupili u Parku Mlade Stojanović u Banjoj Luci odustali su od protestne šetnje.

Naime, odlukom Skupštine Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske prihvaćena ponuda Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – premija od 30 feninga po litri mlijeka i 500 KM po muznom grlu, uz napomenu da isplata mora biti redovna, u suprotnom ponovo će se okupiti.

“Došli smo do kompromisa, nama bolnoga, njima maksimalnog u ovom trenutku. Izvršili smo preraspodjelu sredstava i ustanovili smo 0,30 feninga po litru otkupljenog mlijeka i 500 KM po grlu. To će nam biti poticaj da prebrodimo ovo teško vrijeme“, rekao je Milorad Arsenić, predsjednik UPPM RS.

Ocijenio je da će cijela 2026. godina biti teška, s obzirom na to da je kriza u cijeloj Evropi koja se suočava sa viškovima mlijeka.

“Mislim da je najbolje da se sada smirimo dok ne prođu izbori”, rekao je Arsenić, poručivši da je partija proizvođača “krava i mlijeko”.

Tokom sastanka mljekara istaknuti su transparenti s ispisanim porukama da Vijeće ministara BiH radi samo za uvoznike te kako SSP i CEFTA nisu sporazumi, to su nesporazumi, uništi nas uvoz.

Podsjetimo, članovi Udruženja su jučer održali sastanak s resornom ministricom Anđelkom Kuzmić i predstavnicima otkupljivača s ciljem da se pronađe rješenje problem s kojim se proizvođači suočavaju od početka ove godine, nakon što im je smanjena otkupna cijena mlijeka te umanjena količina otkupa za 10 posto.

Prethodni članak
Komunalno Brčko nabavilo dronove za nadzor elektro i vodovodne mreže
Naredni članak
Najava održavanja 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Srebrenik
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a