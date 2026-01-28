Mljekari RS odustali od protesta: Prihvaćena ponuda 0,30 KM/l i 500 KM po grlu

Proizvođači mlijeka koji su se danas okupili u Parku Mlade Stojanović u Banjoj Luci odustali su od protestne šetnje.

Naime, odlukom Skupštine Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske prihvaćena ponuda Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – premija od 30 feninga po litri mlijeka i 500 KM po muznom grlu, uz napomenu da isplata mora biti redovna, u suprotnom ponovo će se okupiti.

“Došli smo do kompromisa, nama bolnoga, njima maksimalnog u ovom trenutku. Izvršili smo preraspodjelu sredstava i ustanovili smo 0,30 feninga po litru otkupljenog mlijeka i 500 KM po grlu. To će nam biti poticaj da prebrodimo ovo teško vrijeme“, rekao je Milorad Arsenić, predsjednik UPPM RS.

Ocijenio je da će cijela 2026. godina biti teška, s obzirom na to da je kriza u cijeloj Evropi koja se suočava sa viškovima mlijeka.

“Mislim da je najbolje da se sada smirimo dok ne prođu izbori”, rekao je Arsenić, poručivši da je partija proizvođača “krava i mlijeko”.

Tokom sastanka mljekara istaknuti su transparenti s ispisanim porukama da Vijeće ministara BiH radi samo za uvoznike te kako SSP i CEFTA nisu sporazumi, to su nesporazumi, uništi nas uvoz.

Podsjetimo, članovi Udruženja su jučer održali sastanak s resornom ministricom Anđelkom Kuzmić i predstavnicima otkupljivača s ciljem da se pronađe rješenje problem s kojim se proizvođači suočavaju od početka ove godine, nakon što im je smanjena otkupna cijena mlijeka te umanjena količina otkupa za 10 posto.