Komunalno Brčko nabavilo dronove za nadzor elektro i vodovodne mreže

JP Komunalno Brčko uvelo dronove za brži nadzor elektro i vodovodne mreže, efikasnije intervencije i stabilnije snabdijevanje građana.

Javno preduzeće “Komunalno Brčko” je nabavilo dva drona koji će se koristiti za nadzor i detekciju problema na elektroenergetskoj i vodovodnoj mreži na području Brčko distrikta BiH.

Iz ovog preduzeća ističu da se kontinuirano provode aktivnosti na održavanju elektroenergetskih postrojenja svih naponskih nivoa, uključujući redovne remonte i pripreme za zimski period, kada su potrošnja električne energije i opterećenje mreže znatno veći.

Posebna pažnja, kako navode, posvećuje se i uklanjanju rastinja u blizini dalekovoda, što predstavlja jedan od važnih segmenata prevencije kvarova.

Direktor JP „Komunalno Brčko“ Armin Drapić naglašava da se, uprkos svim preduzetim mjerama, kvarovi na elektro mreži i dalje povremeno dešavaju, prije svega zbog velikog prostora koji preduzeće pokriva, ali i zbog nepovoljnih vremenskih uslova i povećane potrošnje, naročito tokom prazničnih perioda.

Kako bi se skratilo vrijeme potrebno za pronalazak mjesta kvara i omogućila brža intervencija ekipa na terenu, tokom prošle godine nabavljena su dva drona koja će značajno olakšati pregled teško dostupnih dijelova mreže. Njihova upotreba, prema riječima odgovornih u preduzeću, doprinosi efikasnijem radu i smanjenju trajanja prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom.

Pored tehničkih izazova, u JP “Komunalno Brčko“ ukazuju i na problem nedostatka stručnog kadra, što se odražava na održavanje elektro i vodovodne infrastrukture. Kao jedan od razloga navodi se niži nivo plata u odnosu na druge javne institucije i službe u Distriktu, zbog čega mladi i kvalifikovani radnici često napuštaju preduzeće.

U tom kontekstu, iz ovog javnog preduzeća posebno ističu značaj činjenice da je Skupština Brčko distrikta BiH prihvatila novu sistematizaciju radnih mjesta, čime su stvoreni preduslovi za zapošljavanje dodatnog stručnog kadra, posebno u radnim jedinicama Vodovod i kanalizacija te Elektrodistribucija.

Uprava JP “Komunalno Brčko“ smatra da će kombinacija modernizacije opreme, poput nabavke dronova, i jačanja kadrovskih kapaciteta doprinijeti unapređenju kvaliteta usluga i većoj stabilnosti komunalnih sistema, na zadovoljstvo građana Brčko distrikta BiH.