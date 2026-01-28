Poštovani građani, obavještavamo vas da će se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik održati 29.01.2026. godine u Plavoj sali JU Centar za kulturu i informisanje, sa početkom od 10,00 sati. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
Najava održavanja 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Srebrenik
Poštovani građani, obavještavamo vas da će se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik održati 29.01.2026. godine u Plavoj sali JU Centar za kulturu i informisanje, sa početkom od 10,00 sati. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red: