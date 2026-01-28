Srijeda, 28 Januara, 2026
Najava održavanja 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Srebrenik

By admin
0
11

Poštovani građani, obavještavamo vas da će se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik održati 29.01.2026. godine u Plavoj sali JU Centar za kulturu i informisanje, sa početkom od 10,00 sati. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

Mljekari RS odustali od protesta: Prihvaćena ponuda 0,30 KM/l i 500 KM po grlu
Potpisan novi Kolektivni ugovor za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK
