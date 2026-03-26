Moguće nove mjere prijevoznika

Konzorcijum „Logistika“ danas, 26. marta, trebao bi zauzeti stav o mogućim mjerama prema institucijama koje se, kako navode, nisu aktivno uključile u rješavanje problema prijevoznika, dok se istovremeno očekuje i odgovor Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Na sastanku održanom jučer u Gradišci nisu bili prisutni predstavnici Vijeća ministara BiH niti Vlade Federacije BiH, uz obrazloženje da entitetski nivoi vlasti nisu nadležni za ovu problematiku.

Podršku zahtjevima prijevoznika na tom sastanku iskazao je premijer Republike Srpske Savo Minić, ali je poručio da ne podržava eventualne blokade graničnih prelaza.

Za danas je u Sarajevu najavljen drugi sastanak Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u schengenskoj zoni, kojim će predsjedavati ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

U radu ove grupe učestvuju predstavnici Vijeća ministara BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, Privredne komore Federacije BiH, Privredne komore Republike Srpske i Konzorcijuma „Logistika“, kao i predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Granične policije BiH te Privredne komore Brčko distrikta BiH, koji su u njen sastav imenovani odlukom Vijeća ministara BiH sa sjednice održane 23. marta.

Sastanak će biti održan u zgradi institucija BiH s početkom u 13 sati, a obraćanje medijima planirano je po njegovom završetku.