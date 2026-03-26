Federalni zavod za zapošljavanje: Obustavlja se prijem zahtjeva

Federalni zavod za zapošljavanje obavještava sve zainteresirane da se obustavlja prijem zahtjeva za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2026.
Prijem zahtjeva se obustavlja jer je dostignut dovoljan broj prijava u odnosu na raspoloživa budžetska sredstva predviđena za realizaciju Programa.
Zahvaljujemo se svim podnosiocima zahtjeva na iskazanom interesu i povjerenju.
O svim daljnjim aktivnostima i eventualnim novim javnim pozivima, javnost će biti blagovremeno informisana putem zvanične web stranice zavoda.
