Snijeg zabijelio Hrvatsku, uskoro i u BiH: Čekaju nas obilne padavine i jak vjetar

Najavljena promjena vremena već je zahvatila dijelove regiona, a snijeg koji od sinoć pada u Hrvatskoj uskoro bi mogao stići i u Bosnu i Hercegovinu, uz osjetan pad temperatura, jake udare vjetra i obilne padavine.

Snježne padavine već su zabilježene u Gorskom kotaru i dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, dok su meteorolozi izdali posebna upozorenja za pojedine regije gdje se očekuju značajne količine snijega.

Slični vremenski uslovi prognozirani su i za Bosnu i Hercegovinu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za cijelu zemlju zbog pojačanog vjetra, dok se u Krajini očekuju i intenzivne padavine koje će u pojedinim područjima prelaziti u susnježicu i snijeg.

Prema prognozama, udari južnog i jugoistočnog vjetra mogli bi dostizati brzinu između 40 i 75 kilometara na sat, uz moguće olujne nalete. Tokom dana očekuje se i promjena smjera vjetra na zapadni.

U Krajini se prognozira između 30 i 70 litara padavina po metru kvadratnom, a kiša će postepeno prelaziti u snijeg. U višim predjelima moguće je formiranje značajnijeg snježnog pokrivača.

Prema procjenama meteoroloških servisa, u naredna 24 sata u području Bihaća, posebno na većim nadmorskim visinama, moglo bi pasti i do pola metra snijega. Na visinama iznad 500 do 600 metara očekuje se između 20 i 40 centimetara novog snijega.

U ostatku Bosne u narednim danima ne očekuju se obilnije padavine, ali se od petka poslijepodne i tokom noći na subotu prognozira jače naoblačenje i kiša, uz moguće snježne padavine u višim predjelima.

Slabljenje i prestanak padavina očekuje se u nedjelju.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju građane na moguće poteškoće u svakodnevnim aktivnostima, posebno na otvorenom, te savjetuju oprez i praćenje najnovijih vremenskih prognoza.

