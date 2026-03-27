MUP TK: Otkriveno spomen obilježje u čast nastradalom policijskom službeniku u Tuzli

Dana, 27.3.2026. godine u Tuzli, na tužnu prvu godišnjicu stradanja policijskog službenika Policijske stanice Centar Samira Mustafića, otkriveno je spomen obilježje kao trajni podsjetnik na hrabrost policajca koji je tragično izgubio život na službenoj dužnosti. Spomen obilježje otkrili su Samirov sin Aziz Mustafić, policijski službenik PS Istok Armin Mehmedović i sugrađanin Smajo Mandžić.

Ovom prilikom, položeno je cvijeće i odata počast na spomen obilježju koje je izgrađeno zajedničkim aktivnostima Uprave policije MUP TK, kantonalnih i gradskih vlasti, privrednika i pojedinaca, sa namjerom da se vječno sačuva uspomena na hrabrost i moralnu veličinu policijskog službenika Samira Mustafića.



U uvodnom dijelu ceremonije, portparol Uprave policije Adnana Sprečić istakla je: “Prije tačno godinu dana sve nas je ujedinio jedan tragični događaj koji je ovom gradu uzeo dva mlada života. Jedan od njih je bio Samir Mustafić, policijski službenik PS Centar/PU Tuzla. Danas ponovo stojimo svi zajedno, ujedinjeni u namjeri da iskažemo duboko poštovanje članu porodice, kolegi i sugrađaninu, čija hrabrost i ljudskost je ostavila u sjeni sve naše uspjehe. Ujedinjeni u misli da njegovo ime i hrabrost uz sve ostale vrijednosti zaslužuju uspomenu i sjećanje danas otvaramo spomen obilježje našem Samiru”.

“Spomenik koji danas otvaramo je trajni podsjetnik na žrtvu, hrabrost i čovječnosti, podsjetnik da postoje ljudi koji su nesebično spremni dati sve kako bi drugi živjeli. Mjesto ponosa i poštovanja prema čovjeku čije ime i djelo ne smiju biti zaboravljeni. Samir će živjeti kroz svoju porodicu ali i kroz nas, kroz sjećanja i priče, kroz vrijednosti koje je živio. Posebno poštovanje i duboko saučešće upućujemo porodici, svjesni nenadoknadivog gubitka i praznine koju je ostavio za sobom uz obećanje da ćemo kao institucija, kao kolege i Samirovi prijatelji uvijek biti tu kao podrška” – rekao je u svom obraćanju direktor Uprave policije Elvir Mahmutović.

Današnjoj ceremoniji otkrivanja spomen obilježja u tuzlanskom naselju Bulevar prisustvovali su članovi porodice, kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, članovi spasilačkih i interventnih službi, predstavnici vlasti i institucija Tuzlanskog kantona i grada Tuzla, građani i mediji.

U ime porodice prisutnima se obratio i Samirov punac Avdo Joldić, koji je podsjetio na veličinu i ljudskost koja će zauvijek živjeti u srcima svima koji su ga poznavali. “Stojimo na mjestu koje nosi posebnu težinu, ne samo zbog toga šta se desilo, već zbog čovjeka kojeg pamtimo kao policajca, sina, supruga, oca, a prije svega kao čovjeka koji je znao šta znači odgovornost, ali još više od toga znao je šta znači biti čovjek Na današnji dan, kada je ušao u rijeku nije razmišljao o sebi, uradio je ono što je smatrao ispravnim i pokušao je spasiti drugi život. To ne može svako, to rade rijetki ljudi. Danas iza njega ostaju njegova djeca, u njima ostaje dio njega, njegova dobrota i hrabrost. Naša je obaveza da im kažemo da nikad ne zaborave da je njihov otac bio čovjek na kojeg mogu biti samo ponosni. Njegovo ime će na i na ovaj način ostati zauvijek upamćeno, ne na način na koji je otišao, nego na način kako je živio” – rekao je Joldić.

“Danas, otkrivanjem spomen-obilježja, ne podižemo samo trajni znak sjećanja na našeg Samira Mustafića, nego iskazujemo i duboko poštovanje prema čovjeku koji je svoj život položio izvršavajući časnu dužnost policijskog službenika, štiteći građane i ostajući vjeran zakletvi koju je dao. Ovo spomen-obilježje ostat će kao trajni podsjetnik da iza uniforme stoje ljudi velikog srca, ljudi koji svakodnevno preuzimaju odgovornost za sigurnost svih nas, često i po cijenu vlastitog života. Samir Mustafić je svojim djelom ostavio obavezu svima nama da njegovu žrtvu nikada ne zaboravimo, ali i da s više poštovanja gledamo na policijski poziv i na ljude koji ga obavljaju časno, profesionalno i predano” – izjavio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.