Wizz Air pojačava letove iz Tuzle za praznike, broj polazaka raste na 39 sedmično

Wizz Air će uoči Božića i Nove godine povećati broj letova iz Tuzle na sedam linija. U vrhuncu prazničnog perioda kompanija će imati 39 sedmičnih polazaka, deset više nego na početku zimske sezone, objavio je specijalizirani portal Zamaaero.

Na početku ove zimske sezone Wizz Air iz Tuzle ima 29 sedmičnih letova na deset linija, što je 17 letova i sedam linija više nego u istom periodu prošle godine.

Najviše dodatnih letova za Basel, Dortmund i Memmingen

Po dva dodatna sedmična leta dobit će Basel, Dortmund i Memmingen. Za Basel će broj polazaka porasti s tri na pet, a za Dortmund i Memmingen s pet na sedam.

Basel – s tri na pet letova sedmično, od 22. decembra do 10. januara

Berlin – s dva na tri, od 23. decembra do 8. januara

Dortmund – s pet na sedam, od 22. decembra do 9. januara

Hahn – s dva na tri, od 21. decembra do 10. januara

Maastricht – s dva na tri, od 16. decembra do 8. januara, uz izuzetak 25. decembra, kada leta nema

Malmö – s dva na tri, od 17. decembra do 7. januara

Memmingen – s pet na sedam, od 22. decembra do 8. januara

Za Bratislavu i Köln planirana su po tri leta sedmično, a za Hamburg dva. Prema najavi Zamaaera, Wizz Air će nakon prazničnog perioda znatno smanjiti broj letova iz Tuzle. Portal je najavio da će detalje objaviti naknadno.

IZVOR:BIZNISINFO.