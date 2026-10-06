Udruženja od VSTV-a traže da predmet Memorijalnog centra Srebrenica preuzme Tužilaštvo BiH

Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica, pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza.

Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija, a čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa BiH.

“Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetnog historijskog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negira genocid i kontinuirano nastoji diskreditirati rad ove ustanove”, stoji u zahtjevu.

Od VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanje entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane Tužilaštva BiH i zaštitu integriteta državnih institucija.

Zatražili su da VSTV i Ured ispitaju procesne radnje postupajuće tužiteljice i nadležnog tužilaštva zbog mogućeg prekoračenja stvarne i mjesne nadležnosti, narušavanja nepristrasnosti i indicija o pristrasnom djelovanju pod političkim utjecajem, čime se direktno urušava integritet pravosudnog sistema i izaziva dodatna uznemirenost među žrtvama genocida.

Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, za Detektor je rekao da ako postoje određene sumnje – predmet trebaju preuzeti Tužilaštvo BiH i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

“Ne postoji nikakva mogućnost da se na taj način dozvoli ulazak MUP-a RS-a. Ako postoje određene sumnje to može da uradi Tužilaštvo BiH, bez ikakvih problema i bez ovakvih pumpanja kakve smo imali prethodnih desetak dana”, kazao je Tahirović.

VSTV je za Detektor potvrdio da su 5. oktobra ove godine službenim putem zaprimili podnesak Udruženja žrtava i svjedoka genocida, sa zahtjevom za hitno postupanje, izuzeće, odnosno suspenziju postupajuće tužiteljice, te preuzimanje predmeta od strane Tužilaštva Bosne i Hercegovine. O predmetnom postupku, kako su naveli, obavješten je i Ured disciplinskog tužioca.

“Kada je riječ o očitovanju VSTV-a BiH povodom konkretne situacije, ističemo da VSTV BiH, shodno odredbama Zakona o VSTV-u BiH, nema ovlaštenja da zadire u rad i postupanje u pojedinačnim predmetima Ureda disciplinskog tužioca i Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, jer bi se time mogla ugroziti njihova nezavisnost i nepristrasnost”, stoji u odgovoru i dodaju da VSTV nema ovlaštenja da se upušta u komentarisanje odluka niti postupanja pravosudnih institucija u konkretnim predmetima koji su u toku.

Pet udruženja žrtava uputili su dopis visokom predstavniku i međunarodnoj zajednici, zahtjevajući da Ured visokog predstavnika (OHR) i članice Vijeća za implementaciju mira (PIC) jasno osude pokušaje entitetskih organa da preuzmu nadležnosti nad državnom institucijom u Potočarima ili da na bilo koji način vrše pritisak na njen rad, zaštitu državnih nadležnosti i monitoring situacije.

Krajem septembra direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić javno je upozorio da ima informaciju o mogućem upadu specijalnih policijskih snaga u Centar i izuzimanju dokumentacije. Tada su sagovornici Detektora tvrdili da se radi o pokušaju diskreditacije Suljagića i Memorijalnog centra.

Pravni stručnjaci sa kojima je Dekektor ranije razgovarao su stava da Državno tužilaštvo može i treba preuzeti ovaj predmet kako bi se zbog njegove osjetljivosti otklonile sumnje u objektivnost i nepristrasnost postupanja.

IZVOR.N1