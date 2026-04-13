MVP BiH čestitalo Péteru Magyaru i Tiszi: Nadamo se novom poglavlju odnosa s Mađarskom

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković čestitao je Peteru Magyaru pobjedu na parlamentatnim izborima u Mađarskoj.

– Radujemo se novom poglavlju u odnosima Bosne i Hercegovine i Mađarske, temeljenom na međusobnom poštovanju, istinskom partnerstvu i zajedničkim europskim vrijednostima, napisao je Konaković na svom službenom X nalogu.

Stranka Tisza oporbenog čelnika Petera Magyara ostvarila je uvjerljivu pobjedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj osvojivši približno dvije trećine mjesta u državnom parlamentu.

Poruka iz Sarajeva dolazi nakon velikog političkog preokreta u Mađarskoj, gdje je opoziciona Tisza, predvođena Péterom Magyarom, porazila Fidesz Viktora Orbána, koji je nakon 16 godina priznao izborni poraz. Prema preliminarnim rezultatima i projekcijama, Tisza je osvojila dovoljno mandata da preuzme vlast, a u jednom trenutku bila je nadomak i dvotrećinske većine u parlamentu.

