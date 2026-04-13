Mljekare otkazuju otkup mlijeka u TK: Mljekari očajni, prosipaju ga

Više mljekara sa područja Tuzlanskog kantona su ostali bez otkupa proizvoda. Dok se bore za egzistenciju, uspjeli su da pronađu privremeno rješenje, a trajnog ni na pomolu. Niko od nadležnih u zemlji ih nije ni kontaktirao.

Suad Kulanić iz Gornjih Vukovija u Kalesiji se proizvodnjom mlijeka bavi dvije decenije. Nakon što je ostao bez posla u firmi koja se ugasila i završio na evidenciji nezaposlenih, posvetio se ovoj grani poljoprivrede. Međutim, nakon što je prije više od dva mjeseca dobio poziv mljekare o otkazivanju otkupa, čime je direktno ugrožena egzistencija porodice, kaže da je shvatio da su prepušteni sami sebi.

„Dva i po mjeseca se snalazimo, nešto prosipamo, niko nas od mljekara neće da primi, niko od ministarstva nas ne kontaktira, od udruženja slabo imamo podršku. Ne znam šta da radimo“, kaže on.

Tokom ovog perioda smanjili su proizvodnju mlijeka, pa su tako 200 litara dnevno pokušavali prodati po minimalnim cijenama, vozeći u druge gradove, kako bi što manje količine prosuli. Trenutno, zahvaljujući privatniku, imaju privremeno rješenje, a za dalje je još neizvjesno. U istoj situaciji je i porodica Saudina Kulanića koja je morala smanjiti količine.

„Dnevno 150-200 litara, pošto smo mi to smanjili na minimalac, borimo se da nema mlijeka, ne da ima više nego manje, da bi mogli izaći nekako sa tim na kraj“, navodi Saudin.

Suad je dodao:

„To su sve velike porodične farme koje su za širenje. Djeca su nam mlađa, sinovi to trebaju da preuzimaju da se širi, a oni nas gase, tuše nas. Kud ćemo s mlijekom? Dva i po mjeseca nas niko nije pitao šta ćete, možete li?“

Iako za sada imaju mogućnost otkupa, neophodno je trajno rješenje za spas i opstanak ovih, ali i mnogih drugih farmi. Dok se kao glavni problem ističe višak mlijeka u mljekarama, proizvođači duže vrijeme upozoravaju na prekomjeran uvoz koji direktno ugrožava domaću proizvodnju i radna mjesta. Iz udruženja su tražili i smanjenje uvoza, ali bez efekta.

“1.200 porodica koji žive od ovog posla i ljudi koji zaista pune ovaj budžet i ne vidim nijednog trenutka da se ovim ljudima u ovoj situaciji ne treba pomoći“, objasnio je Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka TK

I iz federalnog udruženja upozoravaju da se proizvođači nalaze u bezizlaznoj situaciji, navodeći i da najave smanjenja otkupne cijene mogu dovesti do još težeg stanja. Ipak, kako saznajemo od mljekara koji ne žele javno govoriti, otkupna cijena je već za ovaj mjesec smanjena.

S pravom se postavlja pitanje da li i koliko zaista vlasti u BiH žele spasiti poljoprivrednu proizvodnju? Ukoliko izostane hitna podrška, sve više farmi bi moglo biti pred gašenjem, upozoravaju poljoprivrednici, piše BHRT.ba.