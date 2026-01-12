Na području Kozarca pronađeni posmrtni ostaci jedne žrtve

(Izvor: Ilustracija)

Posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata pronađeni su proteklog vikenda na području Kozarca. Naime, u mezarlucima Mutnik vršeni su radovi na iskopavanju kabura za dženazu, a prilikom kopanja naišlo se na posmrtne ostatke na kojima je bilo i odjeće – kazala je Feni glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.

O ovom slučaju odmah su obaviješteni istražitelji Instituta, koji su u veoma kratkom roku izašli na teren i utvrdili da se radi o posmrtnim ostacima žrtve iz proteklog rata. Nakon toga obaviještena je Policijska stanica Kozarac, čiji su pripadnici izašli na teren i ogradili trakom dio prostora.

Danas će Tužilaštvu BiH biti upućen zahtjev za ekshumaciju koja će se provesti po hitnom postupku.

Inače, Institut za nestale osobe BiH na ovom području traga za 12 žrtava. Uglavom se radi o starijim osobama koje su nestale 1992. godine.

